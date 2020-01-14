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 Дефицит внешней торговли товарами вырос на 5,7%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2019 года возросло на 5,7% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года (также негативное сальдо $8,869 млрд) - до $9,374 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из страны за этот период вырос на 6,3% - до $45,963 млрд, импорт - на 6,2%, до $55,337 млрд.

В ноябре по отношению к октябрю 2019 года сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли снизилось на 13,5% и составило $0,751 млрд (в октябре 2019 года негативное сальдо - $0,868 млрд).

Госстат уточняет, что в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 3,7% - до $4,146 млрд, импорта - на 5,3%, до $4,897 млрд

Коэффициент покрытия экспортом импорта, как и за январь-ноябрь 2018 года, составил 0,83.

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169864
 
 
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