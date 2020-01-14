 МАУ ждет завершения юридических процедур по крушению самолета для страховых выплат

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Авиакомпания не может комментировать ваш запрос или отвечать на ваши вопросы, пока не будут завершены юридические процедуры после аварии PS752", - указано в ответе авиакомпании на запрос, направленный страховой компании "Бусин", по информации агентства, ранее сотрудничавшей с МАУ, с просьбой сообщить, страховала ли СК ответственность авиакомпании перед пассажирами и членами экипажа разбившегося в Тегеране самолета Boeing 737-800, а также процедуру выплат.

Согласно правилам воздушных перевозок пассажиров, обнародованным на сайте МАУ, авиакомпания не может исключить или ограничить свою ответственность за вред, повлекший гибель или телесное повреждение пассажира суммой в размере 113,100 тыс. СПЗ для каждого пассажира. Авиакомпания должна немедленно, но в любом случае не позднее чем в течение 15 дней после идентификации погибшего или тяжело травмированного физического лица, осуществить авансовый платеж уполномоченным лицам (родственникам погибшего/тяжело травмированного), который не должен быть меньше 16 тыс. СПЗ.

Как сообщалось, премьер-министра Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

По словам премьера, Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тыс. грн помощи. Государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания "Международных авиалиний Украины" выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.