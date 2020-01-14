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 Авиакомпания Windrose открывает три направления в Италию

Украинская авиакомпания Windrose заявила о старте продажи билетов по трем направлениям в Италию, которые будут обслуживаться в летний период.

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Одним из таких направлений станет Бриндизи - город, в который авиакомпания никогда ранее не летала. Первый рейс в этот аэропорт, находящийся в регионе Апулия на Адриатическом побережье Италии, будет выполнен 30 мая. Полетная программа продлится до 3 октября.

Согласно данным системы бронирования авиакомпании, рейсы будут выполняться из Киева по пятницам.

С 29 мая по 3 октября Windrose будет летать в Ламецию Терме, регион Калабрия, Тирренское побережье. Рейсы будут выполняться из Киева (вторник, пятница, суббота) и Харькова (по пятницам). Ранее Windrose не выполняла регулярные рейсы из Харьковского аэропорта, однако на протяжении нескольких лет обслуживает чартерные рейсы в Турцию и Египет.

С 6 июня по 19 сентября будут выполняться рейсы в Анкону, регион Марке, Адриатическое побережье. Рейсы, согласно расписанию на сайте перевозчика, будут выполняться по субботам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169848
 
 
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