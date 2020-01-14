 Пунктуальность украинских авиакомпаний в декабре повысилась до 85,2%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

В целом в декабре украинские авиакомпании осуществили 3,448 тыс. рейса.

При этом министерство указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в декабре 2019 года снизилась до 78% (с 86,8% в ноябре). Общее количество выполненных рейсов – 2,666 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в декабре более 50 рейсов, наиболее пунктуальной была авиакомпания "Мотор Сич" с показателем в 91,5% при общем количестве рейсов 142. За ней следуют крупнейшая в стране авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с показателем 88,8% при общем количестве рейсов 2,023 тыс. и "Роза ветров" с 87,3% при 347. Далее – авиакомпания SkyUp с 77,8% при 626 и "Азур Эйр Украина" с 72,9% при 240 рейсах.

В декабре рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Air Arabia (34 рейса) и Air Malta (4 рейса).

Среди "бюджетников" в декабре наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air UK – 89,3% при 28 рейсе, Wizz Air Hungary – 77,8% при 239 рейсах. У Pegasus Airlines этот показатель составил 71,9% при 96 рейсах, у ирландской Ryanair - 68,3% при 470 рейсах.