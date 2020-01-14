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 Глава нового оператора ГТС назвал точную сумму выплаты "Газпрома" по решению арбитража

АО "Газпром" 29 декабря 2019 года перечислило НАК "Нафтогаз Украины" $2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Об этом генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Декабрьский перевод от "Газпрома" "Нафтогазу" был в сумме $2917551678,80", – сказал Макогон.

Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение Стокгольмского арбитража привело к начислению и дополнительной выплате "Нафтогазу" спустя почти два года около $350 млн, начисленных на основную сумму присужденной компенсации.

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Как сообщалось, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169839
 
 
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