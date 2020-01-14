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 Доля блокировок налоговых накладных сократилась в полтора раза, – ГНС

Государственная налоговая служба Украины сообщила о снижении количества заблокированных налоговых накладных в соотношении к зарегистрированным.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор

Для сравнения: в ноябре 2018 года - 2,71%. Количество остановленных НН/РК (налоговых накладных/расчетах корректировки) в соотношении к зарегистрированным в ноябре 2019 года составила 0,11%, в ноябре 2018 года - 0,17%. Сумма НДС таких остановленных НН/РК в соотношении к зарегистрированным в ноябре 2019 года составляла 0,57%, в ноябре 2018 года - 0,78% .

"Совершенствование системы автоматического мониторинга позволяет нам повышать ее качество и точность. Это означает, что у ГНС есть все необходимые ресурсы, чтобы эффективно выявлять попытки неправомерного формирования налогового кредита и предотвращать их. С другой стороны, это также означает, что добросовестные плательщики могут работать спокойно и своевременно получать возмещение НДС", - прокомментировал глава ГНС Сергей Верланов.

Доля блокировок налоговых накладных сократилась в полтора раза, – ГНС 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169836
 
 
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