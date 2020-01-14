 Нацбанк обнаружил 58 нелегальных пунктов обмена валюты за год

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были такие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

непредоставление при проверке документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, работавших нелегально в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Эффективным было сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях, которые уведомили Национальный банк о мерах, принятых для прекращения деятельности незаконных обменных пунктов. Данные о выявленных нелегальные обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".