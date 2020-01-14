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 Фонд соцстрахования за год выплатил пособия на 25 миллиардов

В течение 2019 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 25,07 млрд грн. Доходная часть бюджета исполнена на 99,6% от запланированной сметы.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В то же время расходная часть, в том числе выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам, страховых выплат потерпевшим на производстве и финансирование медико-социальных услуг, выполнена на 98%. В целом в прошлом году Фондом профинансировано 25,12 млрд грн.

В том числе, в течение 2019 года Фонд направил 8,24 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.

Всего в прошлом году Фонд обеспечил предоставление материального обеспечения для 2,4 млн работающих и страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169826
 
 
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