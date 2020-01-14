 SkyUp запускает новые рейсы в Италию вместо Ernest Airlines

Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, передает БизнесЦензор.

В частности, рейс Киев-Рим-Киев будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость одного билета без багажа из Киева в Рим стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону – от 2,2 тыс. грн.

C 29 марта по 24 октября будет осуществляться рейс по маршруту Киев-Милан (Бергамо). Он будет выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета из Киева в Милан стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,6 тыс. грн.

Рейс Киев-Болонья-Киев также будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года. В частности, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Киева в Болонью стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,8 тыс. грн.

Рейс Киев – Ламеция-Терме – Киев будет выполняться с 30 мая по 30 сентября 2020 года два раза в неделю – по средам и субботам. Стоимость билета из Киева в Ламерцию-Терме стартует от 2,1 тыс. грн, в обратную сторону– от 2,3 тыс. грн.

Рейс Львов-Рим-Львов будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Львова в Рим стартует от 1,4 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,9 тыс. грн.

Рейс Львов-Неаполь-Львов будет также выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года, но два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость билета из Львова в Неаполь стартует от 1,1 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,4 тыс. грн.

В этот же период планируется запустить рейс Львов-Милан (Бергамо) – Львов. Он будет выполнятся по понедельникам и пятницам. Стоимость билета из Львова в Милан стартует от 1,4 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,5 тыс. грн.

Рейс Одесса – Ламеция-Терме – Одесса будет выполняться с 3 июня по 30 сентября 2020 года только по средам. Стоимость билета из Одессы в Ламецию-Терме стартует от 2,1 тыс. грн, в обратную сторону – от 2,2 тыс. грн.

Рейс Харьков – Ламеция-Терме – Харьков будет выполняться с 1 июня по 28 сентября 2020 года по понедельникам. Стоимость билета из Харькова в Ламецию-Терме стартует от 2,4 тыс. грн, в обратную сторону – от 2,6 тыс. грн.

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Как отмечает отраслевое издание avianews.com, новые маршруты SkyUp в города Италии ранее обслуживал остановивший полеты лоу-кост Ernest Airlines.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу с 16 января 2020 года, безбагажный тариф SkyUp позволяет брать на борт основной предмет с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х20 см и дамскую или мужскую сумку, в роли которых может быть сумка для ноутбука или небольшой рюкзак, с габаритами до 35х20х10 см и весом до 3 кг.

Напомним, Ernest Airlines прекратил полеты 11 января из-за решения итальянских авиавластей ENAC о приостановке лицензии лоукоста.

Ernest Airlines был крупнейших игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Авиакомпания летала из Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецию, из Киева в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Милан, Геную, из Одессы в Рим, из Харькова в Милан и Рим.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Флот авиакомпании состоит из 10 самолетов – двух Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 и двух Boeing 737-700.