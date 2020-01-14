 Украина и Великобритания начали рабочие консультации о новом соглашении о сотрудничестве

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter, передает БизнесЦензор.

"14 января с участием заместителя министра иностранных дел Василия Боднаря начались украинско-британские рабочие консультации относительно нового базового соглашения о сотрудничестве между Украиной и Великобританией", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Великобританией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Ранее члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), предполагающий переходной период для окончательного выхода страны из ЕС до конца 2020 года.

После этого соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС прекратит действовать для Великобритании, в сязи с чем планируется подписание нового двухстороннего договора.