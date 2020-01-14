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 Рада выделила 2 миллиарда на обещанные Зеленским льготные кредиты

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" для обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №2589 во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат.

Документ предусматривает увеличение на 2 млрд грн поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эти средства пойдут на финансирование новой бюджетной программы "Фонд развития предпринимательства".

Как уточняли в пресс-службе Министерства финансов, средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд грн).

"Законопроект является одной из составляющих реализации инициативы президента – программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года", – отметили в Минфине.

Как сообщалось, Кабмин 11 декабря также определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169806
 
 
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Это хорошо,что сумма кредита для предпринимателей ограничена 1,5 миллиона гр.,так как это уберет загребущие руки олигархов.Помнится ,как Гройсман "заботился" о финансировании фермеров,предоставляя "фермерам"-олигархам,типа Косюка ,многомиллионные суммы.Кстати,пора в законодательстве определить,что такое малое,среднее,крупное предпринимательство,что такое малое,среднее,крупное фермерское хозяйство,что позволит,например,президенту Зеленскому различать фермера от олигарха-земельного барона,который путает эти две противоположные дефиниции сельхозпроизводителя.
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Просто тупой популизм для лохов. Для того, чтобы эта программа заработала, в бюджет 2020 должны были осенью заложить средства на компенсацию, как было с "теплыми№ кредитами. А так это тупой лохотрон. Досрочное погашение может быть, а может и не быть. Это как с рынком земли и приватизацией. Делят шкуру еще не убитого медведя.
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два пости зверху вже все написали. Законодавство в нас таке собі, і все це більше нагадує популізм, а не дбання про справжній розвиток економіки.
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В Украине самая высокая ставка рефинансирования(кредитования бизнеса ) в мире.Если в других странах(США,ЕС,ИЗРАИЛЬ и пр,)ставка рефинансирования (СРФ) равна 0% или около того,в Японии вообще отрицательная - 0.5%,то у нас выдача кредитов под 25% считается "манной небесной" и каким-то благоденствием.Почему банкиры США,ЕС и др.понимают что в нынешних экономических условиях если СРФ больше 2 %,то никакое экономическое развитие невозможно в принципе а у нас упорно держат 13.5% !!!!????? Даже типа "льготные" 5-9% являются ,как бы помягче выразится-не совсем такими . Кстати даже банк Папуа-Новой Гвинеи предоставляет своим папуасам кредиты под 6.5%,в 2 раза дешевле чем нам.!!!!!????? Вот непонятно вроде в НБУ дураков не может быть в принципе,почему же СРФ грабительская и неадекватная?
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