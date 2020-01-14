 Беларусь направила запрос на покупку нефти в Украине

Об этом со ссылкой на БЕЛТА сообщает БизнесЦензор.
"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", – сказал Крутой.
"Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом", – добавил он.
Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил Крутой.
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Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.
После прекращения поставок российской нефти Беларусь объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 млн тонн в год.
С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.
так что мы уже обогнали Беларусь по уровню жизни?
или то просто перегонять ее негде, один Кременчуцкий НПЗ и тот хз работает или нет, ну и там какие-то смешные по обьемам Лисичанские, Херсонские, Одесские и тоже хз работающие ли...
https://censor.net.ua/blogs/3168358/*********************************************
Удачи беларусам поиска выхода из создавшегося положения.