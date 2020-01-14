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 Беларусь направила запрос на покупку нефти в Украине

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативы российским поставкам нефти, отослав предложения в Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан, сказал первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Об этом со ссылкой на БЕЛТА сообщает БизнесЦензор.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", – сказал Крутой.

"Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом", – добавил он.

Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил Крутой.

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Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

После прекращения поставок российской нефти Беларусь объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 млн тонн в год.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169793
 
 
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Бацька скоро себе яйца порвет в своих шпагатах.
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Если не найдет поставщиков нефти, то примется за старые методы компенсации - доить население и частный бизнес.Цены на всё устремятся вверх. Если рашка запретит белорусскую молочку, колбасные и мясные изделия, то тогда настанет крантец народцу(с) и независимости, ибо, кроме, соли и модернизированного советского вооружения, у РБшки больше ничего нет на экспорт. Возможно айтишников ещё возьмут за яйца. В РБ - это особая каста бояр с зарплатами в среднем по $1500-3000 USD в месяц, когда простой народец и за 150-250 баксов пашет, как вол.
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Слишком пессимистично. Из серии "Украина замёрзнет без российского газа". Независимости конец точно не наступит. А покупку углеводородов не у России и поиск альтернативных рынков сбыта надо было искать ещё вчера. Понятно, что Лукашенко на это не способен. Это придётся делать уже после него.
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дякую за интересные сведения, а у нас в Украине минимальная зарплата 4700грн=188$,я уже не говорю о том,что дворники получают 8000грн=320$, а мой сын работал в филиале нидерландской фирмы в Украине и получал 1000$
так что мы уже обогнали Беларусь по уровню жизни?
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Это вы народ, под чьим флагом здесь выступаете зазываете народцем? С вами все ясно.
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а у нас есть объемы нефти на продажу?? сюрпрайз
или то просто перегонять ее негде, один Кременчуцкий НПЗ и тот хз работает или нет, ну и там какие-то смешные по обьемам Лисичанские, Херсонские, Одесские и тоже хз работающие ли...
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Не все так пессимистично . Вот, беларус Игар Тышкевич разбирал как раз "нефтяную войну РФ и РБ" :
https://censor.net.ua/blogs/3168358/*********************************************
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Всегда и были выше по уровню жизни. Меньше пропаганды слушайте про "бацьку" и его достижения.
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Украине проще немного. Какое-то количество своей нефти и газа добываем. В Беларуси кажись ничего такого нет.
Удачи беларусам поиска выхода из создавшегося положения.
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