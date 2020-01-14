 Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе, – "Слуга народа"

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", – сказал Корниенко.

Замглавы фракции уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.

Ранее "Объединенный штаб защиты родной земли" объявил о начале во вторник утром бессрочной акции протеста против принятия Верховной Радой закона об открытии рынка земли.

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Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.