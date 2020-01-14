[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.83 26.28
 Власть, Регуляторная политика, Транспорт
  150  0
Все про:АЗС (675) бензин (398) СБУ (492) топливо (272) дизтопливо (578)

 СБУ заявила о ликвидации 400 нелегальных АЗС с начала года

Во исполнение поручения президента СБУ прекратила деятельности еще 407 нелегальных топливных заправок в 9 областях Украины с начала года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

В столичном регионе СБУ блокировала 285 нелегальных АЗС. В Хмельницкой области было блокировано 38 нелегальных заправок, 25 заправок - в Одесской области, 19- Николаевской, 8 - в Запорожье.

Изъято почти 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на 6,5 миллиона гривен.

В центральной Украине Служба блокировала противоправную деятельность 16 АЗС. На 7 нелегальных автозаправках, действовавших в Кировоградской области, правоохранители обнаружили оборудования и контрафакт в 5 млн грн. В Винницкой области- разоблачены 9 нелегальных заправок.

Кроме того, в Виннице правоохранители блокировали работу несертифицированной нефтебазы.

В районе проведения операции Объединенных сил правоохранители прекратили деятельность еще 16 незаконных АЗС. На технологическое оборудование и контрафактное топливо общей стоимостью 5,5 миллиона гривен наложен арест.

В конце 2019 года СБУ прекратила деятельность почти 300 нелегальных автозаправок во всех регионах Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169786
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Данилов закон Зеленский Иран Киев Нацполиция Офис генерального прокурора правоохранительные органы
 
 
 
 
 
 вверх