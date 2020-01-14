 Руководство "Нафтогаза" еще не получило премии за выплаченные "Газпромом" $2,9 миллиарда, – Витренко

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года $2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании", – сообщил Витренко.

Витренко также напомнил, что вопрос назначения премии находится в ведении наблюдательного совета компании, который ранее установил, что занимавшаяся арбитражами с "Газпромом" группа работников "Нафтогаза" должна получить 1% от полученных денег.

Таким образом, совокупный размер премии после выплаты "Газпромом" $2,92 млрд должен составить $29,2 миллиона.

Как сообщал БизнесЦензор, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году получил по месту работы 286,5 млн грн выплат, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

Как сообщалось, в июне 2018 года, набсовет "Нафтогаза" принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом". В 2018 году были выплачены $21 млн. остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

Оставшаяся часть суммы бонуса правлению "Нафтогаза" составляет около $25 млн. В прошлый почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По решению наблюдательного совета "Нафтогаза" были выплачены $21 млн, рассказывал главный коммерческий директор "Нафтогаз" Юрий Витренко. Также известно, что "Нафтогаз" в течение 2017 года выплатил руководству компании, состоящему из шести членов правления и девяти директоров направлений, 214 млн грн заработной платы и премий, тогда как годом ранее четыре члена правления и шесть директоров получили 87 млн грн.

Напомним, по спору в отношении транзитного контракта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" вылатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда. 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.