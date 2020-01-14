 Новый тариф на доставку газа стал убыточным для "Волыньгаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Необходимый для "Волыньгаза" уровень тарифа должен решить две главные проблемы. Во-первых - поднятие уровня заработной платы, по которой дефицит кадров на предприятии составляет 16%. Во-вторых - погашение долгов за технологический газ. Из-за убыточного тарифа АО "Волыньгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС - АО "Укртрансгаз", - объясняет финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

Однако, отмечает компания, утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 тариф для АО "Волыньгаз" в 1,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Волыньгаз" составят 59,1 млн грн.

"Таким образом, новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Волыньгаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. По утвержденному тарифу средняя заработная плата в АО "Волыньгаз" составит около 8 868,4 грн", - сообщает компания.

Кроме того, экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Волыньгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРМ, но и нового независимого оператора ГТС.

"АО "Волыньгаз" подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа", - сообщает компания.