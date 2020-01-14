 "Ривнеазот" Фирташа вдвое увеличил производство минеральных удобрений

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

Предприятием было произведено 251 тыс. тонн технического аммиака, 30 тыс. тонн аммиака водного технического, 532 тыс. тонн аммиачной селитры, 4 тыс. тонн аммиачной селитры (в виде плава), 187 тыс. тонн известково-аммиачной селитры и 542 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"В 2019 году мы более чем в 2 раза увеличили объемы производства азотных удобрений и полностью выполнили поставленные производственные задачи", - сказал председатель правления "Ривнеазота" Михаил Заблуда.

В 2018 году "Ривнеазот" выпустило всего 466,5 тыс. тонн удобрений. Из них – 395,88 тыс. тонн аммиачной селитры, 64,06 тыс. тонн известково-аммиачной селитры, 6,56 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

Также предприятие в 2018 году выпустило 355,43 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 128,4 тонн азота жидкого, 3,1 тонн кислорода технического товарного.