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Все про:Ривне (80) Ривнеазот (5) Фирташ (398) минеральные удобрения (15) Group DF (11)

 "Ривнеазот" Фирташа вдвое увеличил производство минеральных удобрений

За 11 месяцев 2019 года ЧАО "Ривнеазот", входящее в Group DF Дмитрия Фирташа, произвело 1,004 млн тонн минеральных удобрений, что вдвое больше показателей 2018 ода.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

Предприятием было произведено 251 тыс. тонн технического аммиака, 30 тыс. тонн аммиака водного технического, 532 тыс. тонн аммиачной селитры, 4 тыс. тонн аммиачной селитры (в виде плава), 187 тыс. тонн известково-аммиачной селитры и 542 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"В 2019 году мы более чем в 2 раза увеличили объемы производства азотных удобрений и полностью выполнили поставленные производственные задачи", - сказал председатель правления "Ривнеазота" Михаил Заблуда.

В 2018 году "Ривнеазот" выпустило всего 466,5 тыс. тонн удобрений. Из них – 395,88 тыс. тонн аммиачной селитры, 64,06 тыс. тонн известково-аммиачной селитры, 6,56 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

Также предприятие в 2018 году выпустило 355,43 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 128,4 тонн азота жидкого, 3,1 тонн кислорода технического товарного.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169773
 
 
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