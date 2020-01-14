 Мининфраструктуры предложило допустить на железную дорогу частные локомотивы не старше 4 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в проекте приказа об утверждении Временного положения о порядке допуска частных локомотивов для работы на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования; обсуждение продлится до 9 февраля 2020 года.

Отбор участников пилотного проекта будет осуществлять комиссия Мининфраструктуры.

Для работы на путях общего пользования предлагается допускать частные локомотивы, построенные после 30 декабря 2015 года, при наличии сертификата или декларации о соответствии требованиям Технического регламента безопасности подвижного состава ж/д транспорта, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 1194 от 30 декабря 2015 года, или других сертификатов, выданных органами, которые признаются в Украине.

В случае, если заявителем планируется использование в экспериментальном проекте частных локомотивов, которые ранее не использовались на путях общего пользования Украины, допуск на ж/д пути общего пользования возможен при условии получения сертификата соответствия, выданного в Украине органом по сертификации в соответствии с законодательством Украины.

Для участия в пилотном проекте претенденты должны подать: заявление об участии; информацию о типе груза и планируемом годовом объеме перевозок в рамках проекта; письменное подтверждение грузоотправителя относительно определенного объема перевозок, перечень привлеченных локомотивов, их ТТХ и данные о техническом персонале, который будет обеспечивать их функционирование в рамках проекта; документы, подтверждающие финансовую состоятельность участника.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в бумажном или электронном виде. При этом один заявитель сможет включать в заявку не более пяти ж/д участков, на обслуживание которых он претендует.

Комиссия Мининфраструктуры будет рассматривать заявки в течение 15 дней.

Заявитель, которому будет отказано в участии в экспериментальном проекте, сможет повторно подать заявку на участие с доработанным пакетом документов.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" определила требования к участникам проекта по допуску частной тяги на магистральные линии, ключевые из которых касаются локомотивов, машинистов и безопасности движения.