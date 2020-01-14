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 Полиция открыла уголовное дело по факту прорыва теплосети возле Ocean Plaza

Национальная полиция Украины открыло уголовное дело по факту прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza, в результате чего пострадали 10 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева сообщает БизнесЦензор.

"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

"В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия", - сообщает полиция.

Прорыв по улице Антоновича, 176, произошел вечером 13 января. По предварительной оценке причиной аварии стала изношенность теплосети – трубопровод диаметром 1000 мм проложили в 1987 году, он обслуживает около трех тысяч зданий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169769
 
 
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