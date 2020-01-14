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 Новый тариф для "Запорожгаза" вдвое меньше себестоимости услуг по доставке газа

НКРЭКУ одобрил для АО "Запорожгаз" новый тариф на распределение, который в 2 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки компании составят 275 млн грн", - сообщает компания.

Государственный регулятор впервые за последние 5 лет пересмотрел вопрос необоснованных тарифов для АО "Запорожгаз". В таблице видны результаты убыточной деятельности АО "Запорожгаз" в течение этого периода:

Новый тариф для Запорожгаза вдвое меньше себестоимости услуг по доставке газа 01

Поэтому, из-за нового убыточного тарифа АО "Запорожгаз" не имеет возможности поднять зарплату до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Дефицит кадров сейчас в компании составляет 15,6%. Также из-за убыточного тарифа АО "Запорожгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС.

Еще одна таблица демонстрирует как тариф влияет на финансовый результат компании:

Новый тариф для Запорожгаза вдвое меньше себестоимости услуг по доставке газа 02

Также необоснованный тариф не позволяет АО "Запорожгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям.

"Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - заявляет "Запорожгаз".

24 декабря 2019 года постановлением № 3022 НКРЭКУ утвердила для "Запорожгаза" новый тариф на услуги распределения природного газа с 1 января 2020 на уровне 55 коп. за 1 куб. м (с НДС), в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 1,47 грн. за куб. м (с НДС).

"Специалисты компании в очередной раз обращают внимание Нацкомиссии на необоснованность расчетов и подчеркивают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение природного газа", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169763
 
 
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Не позволяет на рынке закупить необходимые технологические объемы газа ???
А что в горгазах и облгазах есть газокомпрессорные станции что нужно закупать технологический газ
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Дав какие в жопу там таблички?
И без них и казлу понятно, что торговля газом - убыток на убытке, на корочку хлеба не хватает!
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