 Суд арестовал Николаевский судостроительный завод "Океан"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины сообщает БизнесЦензор.

Арест наложен по делу доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода.

Как сообщал БизнесЦензор, в декабре 2018 года целостный имущественный комплекс ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" продали через аукцион ООО "Торговый дом "Аннона" Игоря Волошина за 122,2 млн грн.

Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 миллиарда гривен, но после нескольких несостоявшихся аукционов перед торгами она снизилась до 1,16 миллиарда гривен. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод "Океан". 5 апреля 2017 года Генпрокуратура Украины объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении завода "Океан" до банкротства и нанесении ему убытков на 1,5 млрд грн.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008 года - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001 года - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-Групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма".

Николаевский судостроительный завод "Океан", который был основан в 1951 году, сейчас является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн.