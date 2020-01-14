 ДТЭК Ахметова увеличил добычу газа до 1,66 миллиарда кубометров

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине", - сообщает ДТЭК.

Компания увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, проведению мероприятий по интенсификации и применению инновационных технологий. Всего за 2019 год ДТЭК Нефтегаз начал строительство шести новых скважин, три из которых были завершены бурением в рекордно короткие сроки.

Компания приступила к реализации новой программы бурения на Мачухском месторождении со значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км.

Крупным инвестиционным проектом 2019 года стало строительство дожимных компрессорных станций на Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на объектах, находящихся в зрелой стадии разработки.

"Также одним из важных направлений деятельности ДТЭК Нефтегаз стали цифровизация и внедрение инновационных подходов, благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5 месяцев и повысить эффективность разработки действующих месторождений", - сообщает компания.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 г. добыто 1,66 млрд куб. м газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.