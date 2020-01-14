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 Китай запретит ввод новых сталелитейных мощностей

Китай в 2020 году запретит ввод новых сталелитейных мощностей, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую ассоциацию чугуна и стали (CISA).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом ассоциация намерена к июню 2020 года полностью отказаться от устаревших технологий.

Аналитик БКС Артем Багдасарян отмечает, что пока нет ясности, будет ли запрет распространяться исключительно на строительство новых мощностей, или же он коснется и новых мощностей, которые будут строиться на замену устаревшим. Во втором случае это окажет поддержку мировым ценам на сталь, так как снизит риски перепроизводства в Китае. В другом случае запрет будет иметь ограниченный эффект на мировые цены, так как в результате замены устаревших производств появятся более эффективные мощности.

Прибыль ключевых металлургических предприятий КНР в 2019 году, как ожидается, составит 180 млрд юаней (около $26 млрд) против убытков в 84,7 млрд юаней в 2015 году. По предварительным данным CISA, в прошлом году Китай произвел рекордные 980 млн тонн стали, что на 20% больше показателя 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169741
 
 
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