 Мировые поставки персональных компьютеров выросли впервые с 2011 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Это первый подъем показателя с 2011 года, когда рост составил 1,7%.

В том числе в четвертом квартале продажи ПК повысились на 4,8% относительно аналогичного периода 2018 года - до 71,8 млн штук. Результат оказался лучше прогноза IDC, при этом объем поставок стал максимальным за четыре года.

"Рынок по-прежнему ждут сложности, но прошлый год показал явные признаки того, что спрос на ПК все еще существует, несмотря на появление все новых и новых видов устройств и перехода на мобильные технологии", - полагает топ-менеджер одного из подразделений IDC Райан Рейт.

Прекращение Microsoft поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года оказало влияние на спрос на ПК со стороны бизнеса в прошлом году, отмечают эксперты. Особенно переход на Windows 10 помог трем крупнейшим поставщикам компьютеров - Lenovo, HP и Dell. Их совокупная доля на мировом рынке увеличилась до 65% в 2019 году по сравнению с 63% годом ранее.

"Несмотря на позитивный настрой в 2019 году, следующие 12-18 месяцев будут сложными для традиционных ПК, поскольку обновление Windows до 10-й версии, в основном, уже прошло, а оставшиеся проблемы с нехваткой компонентов и торговыми переговорами устранены, - отмечает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. - Несмотря на то, что новые технологии, такие как 5G и устройства с двойным и складным экраном, вместе с ростом спроса на игровые ПК обеспечат подъем рынка, на это потребуется некоторое время".

Поставки ПК в мире (млн штук):