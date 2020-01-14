 Мировые поставки персональных компьютеров выросли впервые с 2011 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Это первый подъем показателя с 2011 года, когда рост составил 1,7%.
В том числе в четвертом квартале продажи ПК повысились на 4,8% относительно аналогичного периода 2018 года - до 71,8 млн штук. Результат оказался лучше прогноза IDC, при этом объем поставок стал максимальным за четыре года.
"Рынок по-прежнему ждут сложности, но прошлый год показал явные признаки того, что спрос на ПК все еще существует, несмотря на появление все новых и новых видов устройств и перехода на мобильные технологии", - полагает топ-менеджер одного из подразделений IDC Райан Рейт.
Прекращение Microsoft поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года оказало влияние на спрос на ПК со стороны бизнеса в прошлом году, отмечают эксперты. Особенно переход на Windows 10 помог трем крупнейшим поставщикам компьютеров - Lenovo, HP и Dell. Их совокупная доля на мировом рынке увеличилась до 65% в 2019 году по сравнению с 63% годом ранее.
"Несмотря на позитивный настрой в 2019 году, следующие 12-18 месяцев будут сложными для традиционных ПК, поскольку обновление Windows до 10-й версии, в основном, уже прошло, а оставшиеся проблемы с нехваткой компонентов и торговыми переговорами устранены, - отмечает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. - Несмотря на то, что новые технологии, такие как 5G и устройства с двойным и складным экраном, вместе с ростом спроса на игровые ПК обеспечат подъем рынка, на это потребуется некоторое время".
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|2019г
|2018г
|изм. за год
|доля на рынке в 2019г
|доля в 2018г
|Lenovo
|64,768
|59,857
|8,2%
|24,3%
|23,1%
|HP Inc.
|62,908
|60
|4,8%
|23,6%
|23,1%
|Dell Technologies
|46,545
|44,17
|5,4%
|17,5%
|17,0%
|Apple
|17,684
|18,083
|-2,2%
|6,6%
|7,0%
|Acer Group
|17,029
|17,853
|-4,6%
|6,4%
|6,9%
|другие
|57,756
|59,62
|-3,1%
|21,7%
|23,0%
|Всего
|266,69
|259,583
|2,7%
|100%
|100%