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Все про:Ахметов (916) импорт (1011) комитет (16) льготы (119) налоги (1020) НДС (236) солнечная энергетика (152)

 Комитет Рады поддержал отмену льгот для солнечных и ветровых электростанций Ахметова

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики Верховной Рады поддержал отмену освобождения от уплаты НДС импорта энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций.

Об этом в Facebook написал народный депутат Андрей Герус, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций", - сообщил Герус.

По словам Геруса, "выгодоприобретателями этой льготы были компании (их владельцы), которые строили СЭС и ВЭС и запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифом (тариф на солнце в Украини 15 евроцентов, в Германии 4,7 евроцента, а в Узбекистане 6 евроцентов)".

"Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили все входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который через эту льготу не получил около 10 млрд грн в 2019 году", - добавил Герус.

Как сообщал БизнесЦензор, в начале 2019 года импорт солнечных батарей и ветряков был освобожден от уплаты НДС. Эту льготу депутаты приняли уже после принятия государственного бюджета в декабре 2018 года.

Соответственно в доходной части бюджета не были учтены недопоступления НДС от оборудования для альтернативных электростанций. В результате, бюджет недополучил 9 млрд грн в виде импортного НДС с импорта оборудования для СЭС и ВЭС.

Главным выгодоприобретателем стал Ринат Ахметов, который в 2019 году ввел в эксплуатацию крупнейшие солнечные и ветровые электростанции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169733
 
 
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В то время как весь мир идет в сторону солнечной и ветровой энергетики.
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ахметов вже закупився,
можна відміняти
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Щас порохоботы усруться. Они визжали что Ахметка самый большой кормилец Украины и платил больше всех налогов.
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про налоги шмаркатой моники квартальной хочеш рассказать? не стесняйся...
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Все не так просто.Действия шмаркатых напоминают размахивание шашкой наголо.Если солнечным нужны довольно таки большие площади земли ,то ветровым паркам в этом нету необходимости и в Украине оборудование не производится.А то,что совершенствовать ,чтобы сбалансировать энергосистему,никто не собирается то это от жадности и некомпетентности.
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