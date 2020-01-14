 Суд в РФ не признал долговые требования трейдера корпорации ИСД

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как следует из материалов дела, ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (поставщик) и ООО "РГМК" (покупатель) 2 декабря 2013 года заключили 6 контрактов на поставку металлопродукции.

Покупатель должен был оплатить поставщику 100% стоимости в течение 75 календарных дней от даты оформления грузовой таможенной декларации. Выставленные кредитором к оплате счета-фактуры оплачены не были.

По мнению кредитора, РГМК задолжал за поставленную металлопродукцию по первому контракту 347,5 млн рублей, по второму - 566,3 млн рублей, по третьему - 39,1 млн рублей, по четвертому - $82,7 тыс., по пятому - 496,9 млн рублей и по шестому - 496,9 млн рублей. Задолженность подтверждена решениями МКАС при ТПП Украины. Однако, изучив материалы дела, суд посчитал, что эти документы не могут быть признаны доказательствами наличия задолженности ООО "РГМК" перед ПАО "Алчевский металлургический комбинат".

Кроме того, представитель Алчевского меткомбината в судебное заседание не явился, не представил в материалы дела подлинники документов, в связи с чем "несет риск наступления последствий несовершения процессуальных действий", говорится в определении суда первой инстанции.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2019 года по заявлению ООО "Луксар" ввел в отношении ООО "РГМК" процедуру наблюдения, временным управляющим была утверждена Дина Маренкова. Суд включил требования ООО "Луксар" в размере 2,8 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей основной долг, в реестр кредиторов должника.

2 октября суд признал "РГМК" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Алексей Булка.

Корпорация ИСД, основанная в 1995 году, является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над активами ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящимися на оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат находится под контролем структур Сергея Курченко.

В августе Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.

Бывшие партнеры по корпорации ИСД - Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан - затеяли три судебных спора в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса. Цена вопроса - более $1 млрд. Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего десятилетия - продажи половины акций корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) российским инвесторам.