 На таможенных пунктах пропуска начали работать сканеры, – Гончарук

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Сканеры заработали на таможне по поручению главы правительства по результатам рабочей поездки в Черновцы.

Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

"С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств, благодаря чему время на проверку груза сокращено до 10 минут", - говорится в сообщении.

"Автоматическое сканирование без участия сотрудников это существенное сокращение времени на проверку груза, а также шаг к искоренению коррупции", - подчеркнул Гончарук и добавил, что эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать увеличение поступлений в госбюджет.

Сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубное.