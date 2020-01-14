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 На таможенных пунктах пропуска начали работать сканеры, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале работы сканеров на всех таможенных пунктах пропуска.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Сканеры заработали на таможне по поручению главы правительства по результатам рабочей поездки в Черновцы.

Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

"С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств, благодаря чему время на проверку груза сокращено до 10 минут", - говорится в сообщении.

"Автоматическое сканирование без участия сотрудников это существенное сокращение времени на проверку груза, а также шаг к искоренению коррупции", - подчеркнул Гончарук и добавил, что эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать увеличение поступлений в госбюджет.

Сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169728
 
 
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бу-га-га..... сломают таможеники. долго не проработают.
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работают сканеры это хорошо. А где обещанные дополнительные надходження в бюджет, от эффективной работы таможни??
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