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 НАБУ сообщило о подозрении экс-директору "Спецжилфонда"

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему директору столичного коммунального предприятия "Спецжилфонд".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным следствия, действия подозреваемого, квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины, нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба.

Как установило следствие, подозреваемыйф продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске, заказчиком которого был "Спецжилфонд", по существенно заниженным ценам.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступной схемы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169725
 
 
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