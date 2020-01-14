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 Верланов отстранил руководство Госналоговой службы в Одесской области

Глава Государственной Налоговой службы Сергей Верланов отстранил от выполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.

Об этом Верланов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

Также Верланов инициирует внутренне расследование коррупционного скандала в Одессе.

"Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей", - добавил он.

13 января, исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

"Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной. Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры", - говорится НАБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169723
 
 
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