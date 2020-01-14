 Олигарх Путина Ротенберг проиграл суд против скандинавских банков

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга о праве на банковские услуги и убытки от дискриминации", - сообщил суду в своем решении.

Кроме того, судьи обязали Ротенберга покрыть судебные издержки на сумму около 500 тысяч евро.

В рамках иска Ротенберг, который также имеет финское гражданство, обвинил Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank в том, что эти финучреждения отказались позволить ему осуществлять расчеты и нарушили его право как гражданина Евросоюза на ровное отношение.

Через свои тесные связи с Путиным Ротенберг оказался в списке лиц, на которых распространяются санкции США из-за захвата Крыма Россией.

Ротенберг является братом Аркадия Ротенберга, который так же находится под санкциями США.