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 Олигарх Путина Ротенберг проиграл суд против скандинавских банков

Приближенный к окружению российского президента Владимира Путина предприниматель Борис Ротенберг проиграл в Финляндии поданный им иск о дискриминации против четырех скандинавских банков.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга о праве на банковские услуги и убытки от дискриминации", - сообщил суду в своем решении.

Кроме того, судьи обязали Ротенберга покрыть судебные издержки на сумму около 500 тысяч евро.

В рамках иска Ротенберг, который также имеет финское гражданство, обвинил Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank в том, что эти финучреждения отказались позволить ему осуществлять расчеты и нарушили его право как гражданина Евросоюза на ровное отношение.

Через свои тесные связи с Путиным Ротенберг оказался в списке лиц, на которых распространяются санкции США из-за захвата Крыма Россией.

Ротенберг является братом Аркадия Ротенберга, который так же находится под санкциями США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169718
 
   
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Теперь вы поняли, что такое хуцпа? Ахаха гражданин евросоюза ахаха
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