 Российские хакеры проникли в Burisma Злочевского и украинское правительство, – New York Times

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Эксперты отмечают, что время и масштабы взлома позволяют предположить, что россияне могли искать информацию, связанную с Байденами – такую же информацию, которую Трамп хотел получить от Украины, когда он настаивал на расследовании в отношении Байдена и "Буриcмы", говорится в статье.

Проникновение было обнаружено фирмой Area 1, расположенной в Кремниевой долине. По словам одного из ее создателей, Орена Фальковица, хакеры создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний "Бурисмы", и рассылали сотрудникам электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании. В итоге хакерам удалось обмануть некоторых сотрудников и, заполучив их учетные данные, проникнуть в один из серверов "Буриcмы".

Издание отмечает, что хакерские атаки на "Буриcму" проходят с попытками Кремля найти информацию о Хантере Байдене. По словам сотрудника американских спецслужб, с которым пообщалось издание, российские спецслужбы проникнули в "Буриcму" и активно действуют внутри украинского правительства, чтобы найти интересующую их информацию.

Генеральная прокуратурапересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma ("Бурисма") Злочевского, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров этой компании.

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.