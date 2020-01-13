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Все про:зарплата (635) чиновник (15) Бородянский Владимир (7)

 Зарплаты на госслужбе должны быть больше, чем в бизнесе, – Бородянский

Заработные платы чиновников на госслужбе должны быть выше схожих по уровню компетенций зарплат в частном секторе.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины. А для того, чтобы действительно привлекать лучших, мы должны предлагать им даже лучшие условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний", – заявил Бородянский.

По словам министра, для анализа соответствия вознаграждения в министерстве рыночным условиям был использован обзор заработной платы и компенсаций за 2018 год, основанный на анализе данных 231 украинской топ-компании.

По этим данным, средняя зарплата для генерального директора в Украине составляет 212 тыс. грн, исполнительного директора – 191 тыс., специалиста уровня эксперта без подчиненных (юристы, маркетинг, финансисты, управление проектами) – 28,8 тыс. грн.

Бородянский также сообщил, что он лично на посту министра за 2019 год получил 151 378 грн.

"Из них в сентябре: 7 360 гривен, в октябре – 40 250 в ноябре – 12 880 гривен в декабре – 90 888 гривен. То есть, средняя зарплата за месяц составляла 37 844 тысячи гривен. Без учета налогов", – уточнил министр.

В то же время средняя зарплата заместителей министра, по словам Бородянского, в декабре 2019 года составила 160-200 тыс. грн, тогда как в октябре того же года не превышала 10 тыс.

В целом, по данным реестра электронных деклараций, в декабре министр культуры, молодежи и спорта и его заместители получили зарплаты на общую сумму около 2 млн грн, передают Українські новини.

Больше всего получил госсекретарь министерства Ростислав Карандеев – 497,7 тыс. грн. Сам он заявил, что такую большую зарплату получил из-за компенсаций и выслуги и что это его компенсация по отпускам при увольнении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169675
 
 
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"интересный" подход! министр может привести примеры в развитых странах???
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не этично идти на должность, зная уровень оклада, а потом требовать себе любимому солидной прибавки!
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та що ти не несеш- якщо такий "мудрий"..., вперед- в "приватний", покажи що ти вартуєш))))
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Тому " міністру " аж руки скрючило від злості , що мала зарплата !!! Зарплаты на госслужбе должны быть больше, чем в бизнесе, – Бородянский - Цензор.НЕТ 635
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Скільки керівники Мінкульту заробили у грудні:Відповідно до декларації, міністр Володимир Бородянський отримав 112 тисяч 904 гривень.Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч 72 гривні. 16 грудня - 157 тисяч 51 гривні, а 27 грудня - 248 тисяч 21 гривню.Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 тисяч 710 гривень доходу. 16 грудня вона отримала 154 тисяч 232 гривень, 27 грудня - ще 240 тисяч 478 гривень.Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 тисяч 233 гривні.Ще один заступник Олексій Сівірін заробив 366 тисяч 68 гривень: 16 грудня - 151 тисяча 51 гривню, а 27 грудня - ще 215 тисяч 17 гривень.Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 тисяч 303 гривні зарплати.Державному секретареві Мінкульту Ростиславу Карандєєву у грудні виплатили 497 тисяч 709 гривень зарплати двома траншами: 99 тисяч 589 гривень 13 грудня і 398 тисяч 120 гривень 30 грудня.Інший держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень суттєві зміни майнового стану. Це означає, що або його аванс та зарплата не перевищують 101 тисячу гривень, які є обов'язковими для декларування, або він заповнить декларацію пізніше.
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Зюзики все кричали про барыг, а в результате к власти пришли ХАПУГИ, которые "честно" будут иметь из бюджета. Главное теперь по-быстрому нахапать и вовремя сбежать..И потом будут с ясным взором говорить, так мы же все поимели по-честному. Сами себе назначили да и все. Зачем напрягаться, рисковать чем -то. Можно спокойно в Раде проституток искать на хорошей зарплате
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Когда уже страна избавиться от этих барадянских?
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С какого перепугу? мало того что уже и так весь бизнес убили, ещё и денег им должны платить за дебилизм и беззаконие которое они же госслужащие и распространили, да им с их коррупцией вообще платить не надо...............
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судя по его роже, там интелекта нет вообще............
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ЗП определяется эфективностью труда! эфективность труда чиновника определяется благосостоянием граждан страны! какое у нас благосостояние граждан? наскоко оно выросло? как работал так тебе и платят!!
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Норм так добрались до бюджету.
Походу діра в бюджеті в 50млрд на кінець 19 року то дрібниці були з тим що ці зараз нахазяйнують. Але звісно їм то вистачить на премії і допомогу на оздоровлення. А ось чи вистачить пенсії і всяких бюджетникам то питання риторичне...
Хоча що наголосували то і заслугували.
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Тоді просто зростуть взятки за отриману посаду. Людина яка купила посаду ніколи не стане гарним спеціалістом, і не буде старатись підняти свій рівень,а буде намагатись знайти бабло щоб купити кращу посаду.
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