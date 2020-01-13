 Зарплаты на госслужбе должны быть больше, чем в бизнесе, – Бородянский

Как передает БизнесЦензор, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины. А для того, чтобы действительно привлекать лучших, мы должны предлагать им даже лучшие условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний", – заявил Бородянский.

По словам министра, для анализа соответствия вознаграждения в министерстве рыночным условиям был использован обзор заработной платы и компенсаций за 2018 год, основанный на анализе данных 231 украинской топ-компании.

По этим данным, средняя зарплата для генерального директора в Украине составляет 212 тыс. грн, исполнительного директора – 191 тыс., специалиста уровня эксперта без подчиненных (юристы, маркетинг, финансисты, управление проектами) – 28,8 тыс. грн.

Бородянский также сообщил, что он лично на посту министра за 2019 год получил 151 378 грн.

"Из них в сентябре: 7 360 гривен, в октябре – 40 250 в ноябре – 12 880 гривен в декабре – 90 888 гривен. То есть, средняя зарплата за месяц составляла 37 844 тысячи гривен. Без учета налогов", – уточнил министр.

В то же время средняя зарплата заместителей министра, по словам Бородянского, в декабре 2019 года составила 160-200 тыс. грн, тогда как в октябре того же года не превышала 10 тыс.

В целом, по данным реестра электронных деклараций, в декабре министр культуры, молодежи и спорта и его заместители получили зарплаты на общую сумму около 2 млн грн, передают Українські новини.

Больше всего получил госсекретарь министерства Ростислав Карандеев – 497,7 тыс. грн. Сам он заявил, что такую большую зарплату получил из-за компенсаций и выслуги и что это его компенсация по отпускам при увольнении.