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 Завтра Microsoft прекращает бесплатную расширенную поддержку Windows 7

14 января 2020 года Microsoft прекратит бесплатную расширенную поддержку ОС Windows 7, которую продолжают использовать более 440 млн пользователей.

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

прекращение поддержки означает, что больше никаких обновлений безопасности с исправлениями уязвимостей не будет, а безопасность соответствующих устройств окажется под угрозой. 

Бесплатная основная поддержка Windows 7 прекратилась 13 января 2015 года, когда ОС перестала получать функциональные обновления, а на платные расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates) юридические лица и компании смогут рассчитывать еще три года - до января 2023 года.

В связи с прекращением расширенной поддержки Windows 7 компания Microsoft дала рекомендации оставшимся пользователям старой доброй "семерки" (ОС вышла 22 октября 2009 года) перейти на актуальную версию Windows 10, причем не просто обновить ОС, а купить новое устройство, чтобы избежать проблем несовместимости определенных компонентов и драйверов с устаревшим оборудованием.

Тем не менее, несмотря на предупреждения Microsoft, многие пользователи, в особенности корпоративные, не спешат отказываться от Windows 7. Сейчас во всем в мире остается более 440 млн пользователей Windows 7 - в декабре доля Windows 7 составляла 26,79%, тогда как на долю Windows 10 приходится 65,4%. В сентябре прошлого года во всем мире насчитывалось более 900 млн устройств под управлением ОС Windows 10.

В то же время Google заверила, что полная поддержка браузера Chrome для Windows 7 продлится еще как минимум 18 месяцев - до 15 июля 2021 года. То есть все функции безопасности браузера будут работать как минимум до наступления этой даты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169673
 
 
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