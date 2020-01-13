 США ввели санкции против беглого молдавского олигарха Плахотнюка

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и независимость демократических институтов в Молдове", – отметил Помпео.

В обнародованном посольством США в Молдове заявлении Госдепартамента по этому поводу указано, что запрет на въезд в США также коснется жены Плахотнюка Оксаны Килдеску, его сына Тимофея Плахотнюка (Timofei Plahotniuc), а также его несовершеннолетнего ребенка.

"Сегодняшнее действие является четким сигналом того, что Соединеные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный Департмент продолжит использование таких механизмов для содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", – сказано в заявлении.

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Напомним, после прихода к власти в Молдове в прошлом году пророссийских сил Плахотнюк был объявлен в международный розыск. В России против Плахотнюка также возбуждено несколько уголовных дел, он заочно арестован решением Тверского суда Москвы в июле 2019 года.

Плахотнюк уехал из Молдовы вечером 14 июня, сразу после объявления возглавляемой им Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя артии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат.

Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдовы.