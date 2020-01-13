 Нацбанк пересмотрел перечень банков для валютных интервенций

Как сообщает пресс-служба регулятора, по сравнению с предыдущим кварталом в перечне изменился всего один банк, передает БизнесЦензор.

Так, в первом квартале 2020 года участвовать в интервенциях НБУ сможет АО "Универсал Банк". В то же время из указанного перечня был исключен "Банк Восток".

Таким образом, в обновленный перечень также вошли: ПАО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "Инвестиций и сбережений", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк", и АКБ "Индустриалбанк".

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Напомним, в конце октября 2016 года НБУ, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы, утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса.

Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям: