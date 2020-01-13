 Минобороны приостановило приватизацию служебных квартир

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает БизнесЦензор.

В ведомстве пояснили, что представленная ​​в конце прошлого года Программа трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины предусматривает внедрение комплексного подхода к обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей и минимизации коррупционных рисков в этой сфере.

Первым шагом в этом направлении является перевод всего учета жилья и его выдачи в электронную централизованную форму. Сейчас уже обнародованы открытые квартирные списки. Также начато формирование единого земельно-объектного банка ведомства и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих в течение службы.

"На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключение жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "розслужебливания" будет возобновлен", – сообщили в Минобороны.