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Все про:жилье (150) Минобороны (277) приватизация (708)

 Минобороны приостановило приватизацию служебных квартир

Министерство обороны Украины проводит систематизацию данных об имеющемся жилом фонде для перевода их учета и выдачи в электронную форму. На момент введения нового механизма временно ограничено исключения жилья из служебного.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает БизнесЦензор.

В ведомстве пояснили, что представленная ​​в конце прошлого года Программа трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины предусматривает внедрение комплексного подхода к обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей и минимизации коррупционных рисков в этой сфере.

Первым шагом в этом направлении является перевод всего учета жилья и его выдачи в электронную централизованную форму. Сейчас уже обнародованы открытые квартирные списки. Также начато формирование единого земельно-объектного банка ведомства и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих в течение службы.

"На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключение жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "розслужебливания" будет возобновлен", – сообщили в Минобороны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169656
 
 
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