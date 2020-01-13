 Объем вторичного рынка ОВГЗ вырос за год на 70%, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Это говорит о дальнейшем укреплении доверия инвесторов к гривне и государственным ценным бумагам. Такая динамика также индикатором существенного роста ликвидности вторичного рынка ОВГЗ, что делает инвестиции в него привлекательными", – отмечается в сообщении.

В НБУ связывают прошлогодний рост рынка ОВГЗ прежде всего с открытием линка с международным депозитарием Clearstream, что упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку. Как результат, в течение прошлого года нерезиденты инвестировали в гривневые ОВГЗ около $4,3 млрд.

"Рынок государственных ценных бумаг имеет существенный потенциал и для дальнейшего роста. Ускорить процесс должна, в частности, концентрация вторичного рынка ОВГЗ на международных торговых платформах, что будет способствовать расширению базы инвесторов, прозрачному ценообразованию и росту ликвидности рынка. Этому также будет способствовать ожидаемое переформатирование рынка первичных дилеров ОВГЗ, которые должны четко соблюдать обязательства по поддержке котировок", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, сумма средств, привлеченных Минфином в госбюджет за год путем размещения ОВГЗ, составила 227,6 млрд грн, $4,33 млрд и 387 млн ​​евро (средневзвешенная доходность бумаг – соответственно 16,9%, 5,9%, 3,4%).

При этом на погашение ОВГЗ в прошлом году Минфин потратил 268,8 млрд грн, а на выплату процентов – еще 70,8 млрд грн (суммарно – 339,7 млрд грн).