[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.76 26.2
 Финансы
  232  0
Все про:НБУ (4327) ОВГЗ (315) облигации (692)

 Объем вторичного рынка ОВГЗ вырос за год на 70%, – НБУ

Объем сделок на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% – с 72 млрд грн до 123 млрд грн (без нерыночных сделок и сделок, связанные с первичными размещениями ).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Это говорит о дальнейшем укреплении доверия инвесторов к гривне и государственным ценным бумагам. Такая динамика также индикатором существенного роста ликвидности вторичного рынка ОВГЗ, что делает инвестиции в него привлекательными", – отмечается в сообщении.

В НБУ связывают прошлогодний рост рынка ОВГЗ прежде всего с открытием линка с международным депозитарием Clearstream, что упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку. Как результат, в течение прошлого года нерезиденты инвестировали в гривневые ОВГЗ около $4,3 млрд.

"Рынок государственных ценных бумаг имеет существенный потенциал и для дальнейшего роста. Ускорить процесс должна, в частности, концентрация вторичного рынка ОВГЗ на международных торговых платформах, что будет способствовать расширению базы инвесторов, прозрачному ценообразованию и росту ликвидности рынка. Этому также будет способствовать ожидаемое переформатирование рынка первичных дилеров ОВГЗ, которые должны четко соблюдать обязательства по поддержке котировок", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, сумма средств, привлеченных Минфином в госбюджет за год путем размещения ОВГЗ, составила 227,6 млрд грн, $4,33 млрд и 387 млн ​​евро (средневзвешенная доходность бумаг – соответственно 16,9%, 5,9%, 3,4%).

При этом на погашение ОВГЗ в прошлом году Минфин потратил 268,8 млрд грн, а на выплату процентов – еще 70,8 млрд грн (суммарно – 339,7 млрд грн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169655
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Данилов Донбасс закон Зеленский Иран НБУ самолет СНБО
 
 
 
 
 
 вверх