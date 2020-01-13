 Фонд госимущества выставил на приватизацию 9 предприятий "Укроборонпрома"

Так, фонд планирует продать 100% акций ПАО "Херсонский завод "Судмаш", уставный капитал которого составляет 67,24 млн грн, и единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о "Винницком авиационном заводе – "ВИАЗ", "Запорожском автомобильном ремонтном заводе", "Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе", госпредприятии "171 Черниговский ремонтный завод", "Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения", "Харьковском заводе транспортного оборудования".

Также в перечне указаны киевские предприятия – "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления" и госпредприятие "Укроборонресурсы".

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Как сообщалось, госконцерн "Укроборонпром" передал на приватизацию указанные 9 предприятий летом 2019 года.

По данным концерна, эти девять госпредприятий не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа, они не включены в кооперационные цепи по изготовлению вооружения и техники. Поэтому потеряли сейчас все признаки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

К концу 2019 года Кабмин передал на приватизацию через "Prozorro.Продажи" 530 государственных предприятий, общая балансовая стоимость активов которых составляет более 12 млрд грн.