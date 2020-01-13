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Все про:приватизация (708) ФГИ (632) Укроборонпром (470)

 Фонд госимущества выставил на приватизацию 9 предприятий "Укроборонпрома"

Фонд государственного имущества опубликовал в газете "Ведомости приватизации" перечень объектов малой приватизации, среди которых указано девять предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

Так, фонд планирует продать 100% акций ПАО "Херсонский завод "Судмаш", уставный капитал которого составляет 67,24 млн грн, и единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о "Винницком авиационном заводе – "ВИАЗ", "Запорожском автомобильном ремонтном заводе", "Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе", госпредприятии "171 Черниговский ремонтный завод", "Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения", "Харьковском заводе транспортного оборудования".

Также в перечне указаны киевские предприятия – "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления" и госпредприятие "Укроборонресурсы".

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Как сообщалось, госконцерн "Укроборонпром" передал на приватизацию указанные 9 предприятий летом 2019 года.

По данным концерна, эти девять госпредприятий не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа, они не включены в кооперационные цепи по изготовлению вооружения и техники. Поэтому потеряли сейчас все признаки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

К концу 2019 года Кабмин передал на приватизацию через "Prozorro.Продажи" 530 государственных предприятий, общая балансовая стоимость активов которых составляет более 12 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169651
 
 
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Ну правильно, когда еще прихватизировать оборонные (и не только) предприятия как не во время войны, зачем воюющей стране вообще нужна оборонная промышленность и НИИ, будем кукурузой и рапсом от кацапов отстреливаться, а еще лучше воевать по заветам уклониста бубочки-нелоха - "просто перестать воевать", ведь разницы нет вообще, не так ли.
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