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 Транзит аммиака через Украину по трубопроводу вырос до рекорда за 40 лет

За прошлый год госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" транспортировало через транзитный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" рекордные со времени своего основания 2,51 млн тонн аммиака, перевыполнив план на 16,8%.

Об этом сообщил глава госкомпании Максим Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"ГП "Укрхимтрансаммиак" на протяжении прошлого года продемонстрировало высокие финансово-хозяйственные показатели своей деятельности. В частности, транзитная транспортировка аммиака была рекордной, начиная с 1979 года (с момента основания трубопровода)", – подчеркнул глава "Укрхимтрансаммиака".

По словам Немчинова, в течение 2019 года было отгружено на суда 2,53 млн тонн транзитного аммиака.

Кроме того, для нужд внутреннего рынка компания транспортировала 80,36 тыс. тонн жидкого аммиака.

ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, который является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Через этот аммиакопровод транспортируется жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169648
 
 
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