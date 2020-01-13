 Зеленский подписал закон о введении электронной отчетности для политических партий

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван уменьшить нагрузку на представителей партий, ответственных за составление и подачу финансовой отчетности, и повысить эффективность деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор.

Так, закон предусматривает замену бумажной формы финансовой отчетности электронной. После создания и запуска электронной системы отчетности представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн на сайте НАПК и подавать их через электронную систему.

НАПК должно за шесть месяцев со дня вступления закона в силу обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий. До начала работы этой электронной системы политсилы подают отчетность как обычно.

Документ также предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение совершаемого платежа.

Закон также определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, что должно способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 декабря 2019 года.

Среди прочего, документом также исключено из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.