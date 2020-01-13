 Доходы Ирана от продажи нефти упали на 95%

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ngv, передает БизнесЦензор.

Как заявил Мнучин в эфире телеканала Fox News, он обсуждал вопрос иранского нефтеэкспорта с представителями Китая, и китайские госкомпании уже отказались от поставок из Ирана. Сейчас Соединенные Штаты пытаются добиться полного прекращения поставок иранской нефти в Китай.

Как сообщалось, 3 января американский беспилотник нанес удар по автоколонне, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Это привело к более чем 3-процентному росту нефтяных котировок. В ответ Исламская республика Иран обстреляла баллистическими ракетами расположенную на территории Ирака американскую военную базу.

Опасаясь дальнейшего обострения военно-политической ситуации в регионе, Саудовская Аравия "сделала все возможное", чтобы обезопасить свои нефтяные объекты.

В 2004 году Иран добывал 5,1% мировой нефти (3,9 млн баррелей в сутки), значительная часть которой шла на экспорт. Нефтяной сектор обеспечивал Исламской республике годовой доход в размере $25-30 млрд (примерно $33,75-40,5 млрд по положению на середину 2019 года с учетом инфляции).

В 2019 году производство нефти упало в стране до 2,28 млн б/с. При этом морской экспорт сырья обвалился до 510 тыс. б/с. До мая 2018 года, когда США вышли из иранской ядерной сделки, этот показатель составлял в среднем 2,6 млн б/с.