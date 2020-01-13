 Производство автомобилей за год выросло на 10%, – "Укравтопром"

Об этом со ссылкой на предварительные данные ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

В том числе производство легковых автомобилей за год составило 6 254 штук, что на 11% больше показателя 2018 года.

Производство коммерческих авто составило 136 штук (+3%), автобусов – 875 штук (+5%).

"Несмотря на небольшую положительную динамику, использование созданных в Украине производственных мощностей в прошлом году не превысило 2%", – отмечается в сообщении.

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В частности, в декабре на украинских предприятиях было произведено 557 единиц автотранспортных средств, что вдвое больше, чем годом ранее.

Так, декабрьская сборник легковых автомобилей увеличилось на 119% до 432 штук. Они все были произведены методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар". При этом по сравнению с ноябрем выпуск автомобилей на предприятии снизился на 2%.

Выпуск автобусов в декабре вырос на 38% – до 105 штук. Больше всего автобусов, как и раньше, изготовил "Черкасский автобус" – 60 шт. Черниговский автозавод произвел 28 автобусов, на "Часояворивском заводе" выпустили 11 автобусов и 6 единиц изготовил ЗАЗ.

О производстве коммерческих автомобилей отчитался только ПАО "Черкасский автобус", где в декабре было изготовлено 20 машин.

Как сообщалось, по итогам 2018 года в Украине было изготовлено 6 623 автотранспортных средства, или на 23% меньше, чем в предыдущем году. В том числе производство легковых автомобилей упало на 22% – до 5660 штук, коммерческих – на73%, до 132 шт., автобусов – выросло на 3,4%, до 831 штуку.