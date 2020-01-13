 Определены самые безопасные авиакомпании мира 2019 года

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на AirlineRatings, передает БизнесЦензор.

Рейтинг оценивает такие факторы, как история аудита авиационных органов, записи о крушениях и серьезных инцидентах, возраст парка, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культура поведения на борту.

Австралийский авиаперевозчик Qantas удостоился своего звания седьмой раз подряд. Более того, Qantas признана самой опытной авиакомпанией в отрасли - она является старейшей в мире постоянно действующей авиакомпанией с почти 100-летней историей.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний выглядит так: Qantas Airways, Air New Zealand, EVA Air, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia.

Самой безопасной авиакомпанией 2018 года, с показателем надежности 93,91%, была признана Финская Finnair. На втором и третьем местах по итогам 2018 года оказались два лоукостера - сингапурский Scoot и норвежский Norwegian Air соответственно.