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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:аренда (212) аэропорт (750) Борисполь (527)

 ФГИ передаст в аренду площади в двух терминалах аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры Украины объявило о намерении передать в аренду государственное имущество, находящееся на балансе ГП "Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом заявил министр инфраструктуре Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами, что обеспечит лучшие условия аренды для государства и качественный сервис для пассажиров: "Именно для этого Министерство инфраструктуры совместно с Фондом государственного имущества решили, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением".

Официальное издание Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" от 13 января 2020 года №2 (1282) разместило объявление арендодателя – регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях – о намерении передать в аренду государственное имущество, находящееся на балансе ГП "МА "Борисполь".

С перечнем имущества, предлагаемого для передачи в аренду можно ознакомиться на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины в разделе Официальное издание → газета "Ведомости приватизации".

Министерством инфраструктуры Украины еще 26 декабря 2019 года рассмотрен вопрос о возможности передачи в аренду государственного недвижимого имущества, находящегося на балансе ГП "МА "Борисполь" и направлены соответствующие выводы региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Заявления об аренде указанных объектов принимаются в течение 10 рабочих дней после опубликования объявления по адресу: 03039, м. Киев, просп. Голосеевский, 50, Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, тел. 200-25-26.

Заявления подаются в отдельном конверте с надписью "Заявление об аренде" с указанием наименования и местонахождения объекта аренды.

В случае поступления двух и более заявлений на один объект аренды арендодатель объявит конкурс на право его аренды.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169636
 
 
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