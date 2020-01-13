 Иностранцам запретят покупать землю в приграничной зоне, – глава комитета

Об этом во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Даже при условии проведения референдума запрещается осуществлять сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, учрежденные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км (от границы)", - сказал Сольский.

Кроме того, по его словам, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или, если эти бенефициары зарегистрированы в офшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут купить землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, которые зарегистрированы в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены преступным путем.

Решение о недопущении иностранцев к рынку земли было принято под влиянием общества.

"Это решение (о недопущении иностранцев к рынку земли) является не популистским, а компромиссным, и оно принято не под давлением, а под влиянием общественного мнения", - сказал Сольский.

Присутствующий на обсуждении уполномоченный gрезидента по земельным вопросам Роман Лещенко также отметил, что ограничение допуска иностранцев к украинскому рынку сельхозземель не нарушает инвестиционных обязательств.

"В ЕС все наши ближайшие соседи (например, Польша, Венгрия) проходили такой этап, и у них тоже были ограничения в отношении иностранцев", - сказал Лещенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмена запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и с долгом продать участок в течение года.

Ранее президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет принято только после всеукраинского референдума.

28 декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

13 января 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законопроект №2178-10 пока не стоит на повестке дня.