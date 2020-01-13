 Кабмин передал закупки топлива и компьютеров для министерств специальной организации

Соответствующее распоряжение Кабинет министров 27 декабря принял несмотря на замечания Министерства юстиции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно документу, в сферу государственного учреждения "Профессиональные закупках" с 1 марта переходят тендеры и закупки по рамочным соглашениям 16 правительственных структур.

Речь идет о товарах по классификатору "нефть и дистилляты", офисное оборудование и принадлежности, машины для обработки данных, компьютерное оборудование.

С 1 сентября это должны сделать еще 67 министерств и центральных органов власти.

В правительстве прогнозируют уменьшение возможностей для получения неправомерной выгоды участниками теневых схем, сокращение численности персонала заказчиков, ответственных за организацию тендеров, и упрощение доступа к информации о закупках.

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"Начало работы ЦЗО ГУ" Профессиональные закупки "является позитивным сигналом о возможности создания ЦЗО на местном уровне", – говорится в заключении Секретариата Кабмина.

Финансирование "Профессиональных закупок" предполагалось обеспечить за счет уменьшения средств государственного бюджета, которые предусматривались на проведение Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Вместе с тем, Минюст в своих выводах к проекту документа указал, что реализация проекта может привести к невозможности осуществить закупки оперативно, поскольку объединение большого количества заказчиков по одним и тем же предметам закупки обеспечит применение исключительно процедуры открытых торгов.

Также министр Денис Малюська отмечал негативный опыт Минюста по закупке бумаги через ГУ "Профессиональные закупки" в 2017 году. Тогда министерство получило бумагу производства Российской Федерации, из-за чего возникала необходимость увеличения цены после закупки в связи с курсовой разницей. Однако в конце концов позиция Минюста не была учтена и правительство приняло свое распоряжение.