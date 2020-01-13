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 Wizz Air получил пять маршрутов прекратившего полеты лоукостера Ernest Airlines

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать авиакомпания Ernest Airlines из-за остановки полетов.

С 29 марта Wizz Air начнет выполнять полеты в Бергамо, с 31 марта – в Пизу, с 1 мая – в Верону и Болонью, с 1 августа – в аэропорт Тревизо рядом с Венецией, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Новые направления будут обслуживаться с частотой выполнения рейсов от трех до семи раз в неделю.

Маршрутная сеть Ernest Airlines из Тираны включала 10 аэропортов: Милан (Мальпенса), Бергамо, Пизу, Венецию, Геную, Парму, Верону, Болонью, Неаполь и Бари.

Как сообщалось, авиакомпания Ernest Airlines прекратила полеты 11 января в связи с ограничениями, введенными авиационными властями Италии ENAC.

Ernest Airlines был крупнейших игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. На освободившиеся маршруты претендует лоу-кост Ryanair.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169621
 
 
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