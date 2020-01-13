 Суд признал долги "АВК" перед банками на 4 миллиардов

Соответствующее решение по делу №905/2852/16 о банкротстве "АВК" обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 2 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно решению суда, речь идет о требованиях кредиторов четвертой очереди "Ощадбанка" в размере 2,4 тыс. грн, ПИБа - 1,3 млрд грн, "Сбербанка" - 962,8 млн грн, ВБР - 439,2 млн грн, "Райффайзен банка Аваль" - 399,8 млн грн.

Вместе с тем суд отдельно признал требования кредиторов, обеспеченных залогом (ипотекой) имущества должника, ВБР в размере 199,5 млн грн, "Райффайзен банка Аваль" - 42,5 млн грн, ПИБа - 489,3 млн грн, "Сбербанка" - 442,3 млн грн.

Как сообщалось, в январе 2018 года Хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у "АВК" кондитерской фабрики в Мукачево, а также земельного участка площадью 1,3 га за долги перед "Сбербанком".

В декабре 2018 года ПИБ отсудила у "АВК" кондитерскую фабрику и оборудование в Днепре в Хозсуде Донецкой области.

"АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основана в 1991 году. Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

В ее состав входит кондфабрика в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утрачен.

"АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, печенье, вафли, круасаны, соленые снеки.

Компания экспортирует продукцию более чем в 60 стран мира.