 Банки сократили кредитование бизнеса за год на 7%, – НБУ

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В то же время портфель гривневых кредитов для населения увеличился на 24,1% – до 168 млрд грн, а валютных – уменьшился на 28%, до $1,57 млрд.

Объем гривневых депозитов населения за 2019 год вырос на 18,3% – до 317,4 млрд грн, а валютных – на 14,3%, до $9,6 млрд.

Объем гривневых средств корпоративного сектора в 2019 году увеличился на 18,6% (причем в декабре – на 16,3%), до 322,3 млрд грн, а валютных – на 53,6% (причем в декабре на 13,8%), до $7,56 млрд.

Сумма средств, привлеченных Минфином в госбюджет за год путем размещения ОВГЗ, составила 227,6 млрд грн, $4,33 млрд и 387 млн ​​евро (средневзвешенная доходность бумаг – соответственно 16,9%, 5,9%, 3,4%).

При этом на погашение ОВГЗ в прошлом году Минфин потратил 268,8 млрд грн, а на выплату процентов – еще 70,8 млрд грн (суммарно – 339,7 млрд грн).

Читайте также: Рада одобрила выделение 2 миллиардов на анонсированные Зеленским льготные кредиты

По данным НБУ, денежная база за 2019 год выросла на 9,6% – до 477,5 млрд грн.

При этом объем наличных вне банков увеличился на 6% – до 385,3 млрд грн, объем наличных денег в кассе банков – на 8,8%, до 39,7 млрд грн, а объем других средств (в том числе на корсчетах) на конец года составил 52,4 млрд грн.