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 Зеленский назначил жену в состав совета по развитию комплекса "Мистецький арсенал"

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №3/2020 от 13 января обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, новым главой Совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал" назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а секретарем генеральный директор госпредприятия "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта.

В состав Совета также введены глава Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, а также эксперты, депутаты, экономисты и руководители ведущих художественных музеев.

При этом в состав Совета включена жена президента Елена Зеленская (по согласию).

Также Зеленский постановил признать утратившим статью указа президента №566 от 21 декабря 2016 года, которой был утвержден предыдущий состав Совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал". Тогда сопредседателями совета были назначены глава Администрации президента Борис Ложкин и жена главы государства Марина Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169611
 
 
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Там наверное вальцмана разорвало от и до.
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